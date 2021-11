Nettoyage auto : notre comparatif

American Car Wash : de 5€ à 85€

A Fleury sur Orne, ce sont des employés ou des tunnels automatisés qui s’occupent de nettoyer votre voiture. À partir 5 €, le véhicule passe dans un tunnel automatisé. Pour 10€, la voiture est prélavée avant le passage dans le tunnel et essuyée à la peau de chamois à la sortie. Pour ces deux forfaits, un accès libre à un aspirateur est inclus. À partir de 25 €, ce sont les employés d’American Car Wash qui s’occupent de votre intérieur avec un nettoyage plus ou moins complet en fonction du programme choisi.



Éléphant bleu : de 2€ à 12€

Très connu du grand public, l’Éléphant bleu est situé sur plusieurs communes de l’agglomération caennaise. Son principal point fort est que la majorité des centres sont ouverts 24h/24 et 7j/7. Pour 2 €, le lavage haute pression sera disponible pendant 3’40 aux centres de Mondeville ou de la Bijude. Le portique automatique est disponible pour un prix allant de 4 à 12 € en fonction du programme de lavage choisi.



Total Wash : de 3,90€ à 12,90€

Disponible, entre autres, dans les stations services Total et Total Access de Caen Cote de Nacre, Bretteville sur Odon, Ifs et Hérouville Saint-Clair, des portiques de lavage sont accessibles pour un prix allant de 3,90 € à 12,90 €. Attention tout de même, le séchage de la voiture n’est pas compris dans le premier programme, il faut donc compter au moins 5,90 € pour profiter d’un séchage de sa voiture à la sortie du portique.