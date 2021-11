Pas de nouveaux cantons dans l'Orne pour les subventions aux comices!

L'an dernier, 21 comices cantonaux et 4 comices d’arrondissement ont été organisés dans l'Orne, et certains comices ont décidé de se regrouper comme Nocé et le Theil, Longny et Rémalard, ou encore Argentan et Mortrée.

Mais Françoise Couprit, présidente de la fédération départementale des comices explique que ces regroupements sont sans lien avec le nouveau découpage cantonal du département. Elle interpelle donc les futurs élus du nouveau Conseil départemental ornais, pour qu’ils maintiennent les subventions aux associations qui existent dans chaque « ancien canton » … plus nombreux qu'après le redécoupage !