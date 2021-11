Division d'honneur : Dany Lemarchand fait enfin son trou

Formé à Malherbe jusqu'en U17, Dany Lemarchand s'en va à Deauville où il ne reste que trois mois. "C'était compliqué de faire la route en ayant pas le permis" dixit l'intéressé. Puis, c'est à Mondeville qu'il atterrit. Il passe trois saisons dans le groupe DH sans se voir accorder la confiance de l'entraîneur. L'opportunité courseullaise se présente alors.



Sans emploi, "je fais des missions d'intérim, mais c'est compliqué..." le jeune milieu de terrain trouve à se ressourcer sur la côte de nacre. Intelligent et à l'écoute, il est souvent titulaire dans le dispositif de Sébastien Mazure et prouve que le niveau de la DH est le sien. Son équipe est pourtant actuellement à la peine : "On manque quand même de talent individuel pour faire la différence même si, collectivement, on est très unis".



Le RSGC aura à coup sûr besoin des bons ballons distillés par son élément le plus talentueux pour se maintenir. Samedi 21 mars, Courseulles évoluera à Cherbourg (19h15).