Tendance Foot : L'intégrale de la Ligue 1 à la DHR !

Les défaites du SM Caen à Lorient en L1 et de l'US Avranches à Bourg-Peronnas en National, un CFA2 qui pourrait mal tourner pour les Bas-Normands et tous les résultats de DH, DSR et DHR, c'est chaque dimanche et seulement dans Tendance Sports chaque dimanche !