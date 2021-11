Football: Défaite logique pour les filles du FC Rouen face à Lyon

Dans un stade bien rempli et face au meilleur club Français, les joueuses Rouennaises commencent le match de la plus mauvaise des manières en encaissant un premier but dès la 3e minute par l’Internationale Française Camille Abilly.

Malgré une nette domination Lyonnaise et plusieurs tirs ratés, les rouges et blanches parviennent à se procurer une première occasion à la 12e minute d’une frappe un peu trop au dessus.

Les joueuses d’Hakli Dahmane parviennent à maintenir cet écart d’un but jusqu’à la mi-temps malgré un coup franc Lyonnais à 20 mètres sur le poteau et plusieurs parades de la gardienne Rouennaise (30e).

Malheureusement, dès le retour des vestiaires, tout s’accélère et les championnes de France en titre double la mise dès la 48e minute avant d’inscrire deux nouveaux buts à la 53e minute sur un joli une deux qui finit dans le petit filet opposé puis un 4e et dernier but à l’entrée du dernier quart d’heure de jeu.

Les Normandes sortent donc de la compétition en étant l’équipe qui a le moins encaisser de buts par l’Olympique Lyonnais.

« Ça n’a pas été un score fleuve comme les autres équipes que Lyon a joué ,ou comme on nous le prédisait. On a pris des buts à des mauvais moments mais les filles ont été courageuses, on aurait peut-être pu essayer d’en mettre un, ça aurait été sympa pour le public.

Il nous a manqué un peu de justesse dans les passes en zone de finition, on était un peu bas, les filles ont beaucoup couru donc c’était difficile quand on avait le ballon.

Il y’a une différence athlétique énorme, c’est flagrant mais c’est bien de se mesurer à ce qu’il se fait de mieux au haut niveau. On va continuer de savourer encore un peu avant de terminer la saison en essayant de figurer au mieux dans cette deuxième division » confiait le coach Rouennais Hakli Dahmane.