Sortir dans l'Orne : lundi 16 mars

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, c'est la semaine du bien-être à Alençon. De nombreux ateliers sont proposés : sophrologie, maquillage, soins visage et mains. Pensez à vous inscrire auprès du secrétariat.



Dans le cadre du Printemps de la Chanson, la chanteuse Camélia Jordana est à la salle Verdun de l'Aigle, demain soir. L'occasion de découvrir des titres de son prochain album. Rendez-vous ce mardi à 20h30. L'entrée varie entre 20 et 15€.



Tous les jours, retrouvez l'actualité des élections départementales sur Tendance Ouest et tendanceouest.com. Les dimanche 22 et 29 mars, Tendance Ouest vous proposera des émissions spéciales avec les résultats, les analyses, des interviews et des débats.