Ary Abittan, Max Boublil et Anthony Marciano présentent un Robin des Bois pas comme les autres

Plébiscités par le jeune public présent cet après-midi là au Pathé Docks 76, les deux acteurs ont volé la vedette au réalisateur. Sollicités pour des photos et des autographes, ils ont joué le jeu avec bonne humeur et leur accessibilité et leur naturel ont ému plus d'une fan. Après avoir accueilli le public dans le hall, en salle, ils n'ont pu contenir leur sérieux bien longtemps.

Deux pitres

Ary Abittan a tout de même donné quelques informations sur le tournage, " un film que nous avons eu plaisir à faire, tourné en Hongrie pendant 3 mois avec une bande de copains", souligne t-il. Alors que la tournée de promotion commence à peine cette semaine, Max et Ary ont moqué le climat normand- pourtant clément ce jour là- annonçant qu'ils tenaient à rencontrer en premier les "gens du nord" suite à quoi Max a commencé à entamer en solo une reprise d'Enrico Macias sur le thème. Ary a, lui aussi, poussé la chansonnette en galvanisant les foules, allant jusqu'à chanter la Marseillaise. Vous l'aurez compris, ces deux-là sont absolument intenables, indisciplinés et tout à fait complices pour leur bêtises.

Un film de divertissement

Le public adolescent a donc été très enthousiasmé de partager avec eux ces moments avant de découvrir le film dans lequel Max incarne Robin des Bois et Ary, Petit Jean (un travail de longue haleine). Robin des Bois y est totalement démystifié: on le découvre " petite frappe, traitre et lâche" tel que le qualifie le réalisateur. Sa cupidité n'a en effet d'égale que sa couardise. Film de divertissement sans prétention, Robin des bois, la véritable histoire s'adresse à un public adolescent et enchaîne vannes sur vannes.

