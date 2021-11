Paris (AFP). Ligue des champions: PSG et Shakhtar pour l'exploit chez Chelsea et Bayern

Le Paris SG, tenu en échec à l'aller (1-1) et en ballottage défavorable à Chelsea, tentera de faire mentir les pronostics tandis que le Shakhtar doit éviter la défaite chez le Bayern Munich pour créer l'exploit, mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions. Le PSG n'a pas le choix: pour se qualifier, il doit absolument marquer à Stamford Bridge afin de neutraliser le but encaissé à domicile, et l'emporter ou obtenir un nul supérieur à 1-1. S'il est toujours en lice pour un triplé national (finaliste de Coupe de la Ligue, demi-finaliste de Coupe de France, 2e de L1 à un point du leader), il sait qu'une élimination dès les 8e de finale de C1 formaliserait un recul après avoir disputé les quarts les deux dernières saisons. Côté effectif, il manque Lucas (blessé) mais Pastore est en forme, et le duo Cavani-Ibrahimovic d'attaque. "Zlatan" avait manqué le match retour la saison dernière, lorsque Chelsea s'était qualifié sur le fil (2-0; aller: 1-3), et sa capacité à peser dans les grands rendez-vous sera forcément une des clefs de la rencontre. En face, les Blues, qui avaient déçu à l'aller en se montrant assez inoffensifs à l'image d'un Hazard éteint, ont depuis remporté un trophée (Coupe de la Ligue) et profité d'un repos ce week-end. Les leaders de Premier League bénéficient aussi de l'expérience de leur entraîneur Jose Mourinho, qui n'a jamais été éliminé par une équipe française. Le Shakhtar, lui, a déjà réalisé un petit exploit en tenant le 0-0 face au Bayern en Ukraine. Au match retour, la pression sera davantage sur les Munichois, insolents dans leur championnat domestique qu'ils dominent largement, mais qui auraient raté leur saison s'ils se faisaient éliminer dès les 8e, eux qui ont atteint au moins le dernier carré ces trois dernières saisons. "Bien sûr que l'on a de bonnes chances car on joue à la maison, a avancé Ribéry mardi. On est peut-être meilleur que le Shakhtar mais en Ligue des champions rien n'est facile. Tout le monde sait que le Shaktar a d'excellents joueurs. Il ne faut pas prendre ce match à la légère, pas croire qu'on va gagner 3-0". Parmi ces excellents joueurs, un certain Luiz Adriano, meilleur buteur de la saison en C1 avant les matches retour avec 9 réalisations. Mercredi (20h45): Chelsea (ENG) - Paris SG (FRA) (aller: 1-1) Bayern Munich (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR) (aller: 0-0)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire