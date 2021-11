Mission compliquée pour Keytlin, Olympe et David samedi dernier dans The Voice, chanter à 3 pour décrocher une place pour les épreuves ultimes de The Voice.

Cependant leur coach Florent Pagny avait trouvé la bonne chanson pour ce trio avec "Toute la musique que j'aime".

David s'est imposé, il est heureux (comme tout le Québec) mais aussi vidé après cette battle, écoutez-le