Au Pôle Emploi de Quevilly, "nous accueillons 7800 demandeurs d'emploi"

Pourquoi avoir déménagé ?

"En 2009, l'ASSEDIC et l'ANPE ont fusionné pour créer Pôle Emploi. Nous avons accueilli un flux de demandeurs trop important et nous avons manqué de bureaux. Aujourd'hui, nous accueillons 7 800 demandeurs d'emploi inscrits dans des locaux de 1000m². C'est plus grand, plus confortable. Les gens sont plus détendus. Nous avons maintenant les moyens d'apporter un meilleur service."

Quels sont ces services ?

"Chaque collaborateur gère un portefeuille de demandeurs pour lesquels il apporte des services en fonction des besoins. Du suivi à distance par téléphone et internet pour les plus indépendants à l'accompagnement renforcé avec un rendez-vous mensuel pour ceux qui rencontrent de plus grandes difficultés. Nous proposons aussi l'Accompagnement Jeune Renforcé et l'Accompagnement Global, cofinancés par le Fonds de Soutien Européen. Nous nous occupons aussi d'une ligne directe, au 3949, en Haute-Normandie."

Des nouveautés sont-elles à attendre ?

"À partir de second trimestre 2015, nous aurons une équipe dédiée à la relation entreprises. Nous accompagnerons les employeurs qui n'ont pas les moyens de suivre un recrutement."