Découvrez le nouveau hit d'Antoine Clamaran

C'est l'un des piliers de la scène éléctro française, Antoine Clamaran excerce ses talents depuis...1982, en tant que Dj, puis remixeur, compositeur, producteur et même patron du label Pool E Music.

Le grand public le découvre avec son premier album en 2002 puis avec ses célèbres compilations "Antoine Clamaran Mix Inc".

Depuis 2006, Antoine Clamaran ne cesse de sortir de gros hits: Keep on tryin, Gold, Reach for the stars, Live your dreams...

C'est d'ailleurs avec la même chanteuse que sur Live your dreams, Soraya Arnelas, une jeune chanteuse espagnole qu'il signe le 1er extrait de son nouvel album