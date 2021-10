Toulouse (AFP). Ligue 1: sursaut obligatoire pour l'OM à Toulouse

En plein doute après un début d'année 2015 raté, Marseille doit absolument se reprendre vendredi (20h30) à Toulouse, lors de la 28e journée de Ligue 1, pour ne pas décrocher de la course au titre avant de recevoir Lyon et le Paris SG. Renversés en vingt minutes par Caen vendredi dernier au Vélodrome (défaite 3-2) après avoir mené 2-0, les hommes de Marcelo Bielsa auront-ils été suffisamment blessés dans leur honneur pour réagir et inverser la tendance? Il y a en tout cas urgence car après un début de saison tonitruant, le champion d'automne, qui reste sur quatre matches sans victoire, connaît un début d'année très compliqué avec seulement neuf points pris en huit journées. L'OM ne doit son maintien dans la course au titre qu'aux atermoiements de l'OL, attendu dimanche à Montpellier, et de Paris, qui reçoit Lens samedi. L'OM ne peut donc plus se permettre le moindre faux pas s'il ne veut pas être lâché définitivement par le duo de tête. "Si on continue à piétiner comme on le fait actuellement, on ne va pas espérer longtemps", martèle le défenseur marseillais Jérémy Morel. "On reste malgré tout troisième avec un parcours vraiment mauvais. Donc on a encore toutes nos chances. Ce serait dommage de tout lâcher aujourd'hui. On va essayer de se remettre dans le droit chemin", insiste-t-il. En mal de réussite, Bielsa s'est lui justifié en ironisant sur la vision que la presse avait eu de lui: "Durant la première moitié (de championnat), vous pensiez que j'étais très bon et que le foot français avait besoin de s'inspirer de mes méthodes. On s'éloigne de celui qui sent mauvais et la défaite fait que vous avez une mauvaise odeur." - Une défense à reconstruire - Le déplacement à Toulouse, relégable (18e) depuis le week-end dernier, aura valeur de test à ne pas manquer pour les Phocéens avant les véritables tournants que seront la réception de Lyon dimanche prochain et celle du PSG début avril. Mais l'OM, qui n'a pas gagné à l'extérieur depuis cinq mois, s'y rendra privé de trois éléments clés de sa défense. Brice Dja Djédjé et Rod Fanni sont suspendus tandis que Nicolas Nkoulou se remet d'une opération du genou. La logique voudrait donc que Dja Djédjé soit remplacé par Mario Lemina, de retour après quatre matches de suspension, tandis qu'en défense centrale, Bielsa pourrait titulariser Baptiste Aloé aux côtés de Morel. Face à eux, l'entraîneur du "Téfécé" Alain Casanova devrait miser sur deux attaquants après avoir aligné samedi dernier face à Saint-Etienne un Ben Yedder très décevant seul en pointe. Devant, Bielsa devrait de nouveau faire confiance à André-Pierre Gignac, sur le banc face à Caen mais buteur dès son entrée en jeu, Michy Batshuayi n'ayant pas confirmé (un penalty manqué) tous les espoirs nés à Saint-Étienne. En manque cruel de points, les Toulousains vont eux tenter de ressortir le nez de la zone rouge. Mais si la période peut sembler plus propice pour recevoir les Marseillais, ils ne se laisseront pas berner par leur mauvaise passe. "Marseille est coutumier du fait, habitué à vivre des périodes un peu difficiles chaque saison et une de leurs forces est justement de savoir bien repartir", craint Casanova. Début de réponse vendredi soir au Stadium où l'OM n'a plus perdu depuis 2007 (deux victoires, cinq nuls). Vendredi: (20h30) Toulouse - Marseille Samedi: (17h00) Paris SG - Lens

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire