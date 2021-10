Sortie cinéma : Le Dernier loup

C'est avec émerveillement qu'il découvre cette région magnifique et ces habitants qui vivent frugalement. Très vite, ceux-ci le mettent en garde contre les loups qui hantent la région et s'attaquent aux troupeaux. Lors d'un périple, Chen Zhen découvre un louveteau sans défense qu'il sauve d'une mort certaine. Contre l'avis de tous, il l'adopte et tente de l'apprivoiser.

Il a toujours apprécié les animaux sauvages, qu'il s'agisse des ours ("L'ours", en 2004) ou des tigres ("Deux frères", en 2004). Mais Jean-Jacques Annaud s'intéresse aussi à la nature sauvage et à la manière dont les hommes réagissent face à elle. C'est le thème de ce film magnifique qui met en scène une culture ancestrale, celle des Mongols, qui connaît et tente de protéger les équilibres naturels entres les espèces animales, et une culture moderne, celle des gens de la ville, qui détruit les animaux qu'elle estime nuisible. Devant les paysages somptueux de la Mongolie, il nous entraîne dans un voyage extraordinaire, au cours duquel on suit une meute de loups. Certaines images sont époustouflantes, telles celles de ces chevaux pris dans la glace ou de ces loups hurlant à la mort.

Et même si c'est un peu trop long et si le doublage est assez médiocre, ce bel hommage aux beautés de la nature est un éblouissant spectacle.

Pratique. Aventures franco-chinoises en 3D. De J.-J. Annaud, d'après le roman de Jiang Rong, avec Shaofeng Feng (Chen Zhen), Shawn Dou (Yang Ke), Ankkh-nyam Ragchaa (Gasma) 1h58.