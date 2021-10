Vrindavan (Inde) (AFP). Inde: A Vrindavan, des veuves peignent leur ville en rouge pour célébrer Holi

Les fêtards ont commencé à repeindre leur ville de couleurs vives en Inde pour les festivités d'Holi, ou fête des couleurs, et en particulier à Vrindavan, cité habituellement plus associée à la peine puisque surnommée la "ville des veuves". A l'arrivée du printemps, Holi est célébrée dans tout le pays, les gens s'apergeant de pigments de couleur dans un joyeux tumulte, la fête atteignant son pic vendredi, jour férié. L'une des célébrations les plus marquantes se déroule à Vrindavan, dans l'Etat de l'Uttar Pradesh (nord) où habitent environ 2.000 veuves rejetées par leur famille après la mort de leur époux. Traditionnellement écartées de tout type de célébration, les veuves de Vrindavan sont rejointes par des centaines d'autres femmes depuis trois ans pour célébrer Holi. "Le meilleur de ces festivités c'est de pouvoir porter des vêtements différents de ce que nous portons presque chaque jour", dit Manu Ghosh à l'AFP après avoir participé à une bataille de peinture mardi. "Nous dansons, chantons et plaisantons ensemble. La nourriture, en particulier les confiseries de Holi, me rappellent l'époque où mon mari était vivant", dit cette veuve de 85 ans dont l'époux est mort il y a 21 ans. Les mêmes scènes joyeuses ont animé mercredi la mégapole de Bombay où de jeunes handicapés se sont barbouillés de couleurs.

