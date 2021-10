Caen-Bordeaux : déjà 18 000 personnes au stade

Sans surprise, les bons résultats de l'équipe malherbiste actuellement poussent bon nombre de supporters à revenir au stade. A plus de 48h du coup d'envoi de la rencontre entre Caen et Bordeaux ce samedi 7 mars à 20h, 18 000 billets ont d'ores et déjà été distribués. Le club a notamment lancé 2 000 invitations aux femmes et jeunes filles licenciées dans les clubs de la région à l'occasion de la journée du droit des femmes ce dimanche. Une tribune "interdite aux hommes" est également mise en place avec un billet à 5 €.

Caen-Bordeaux, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest.