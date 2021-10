Elections départementales : à Petit-Quevilly, le PS s'apprête à affronter le FN

Fief de la gauche, le canton de Petit-Quevilly devrait rester au PS. À moins que le parti ne pâtisse d’une forte division à gauche et que le Front National en profite. Le PS présente Pierre Carel, maire-adjoint à Sotteville, et Charlotte Goujon, maire-adjointe au Petit-Quevilly.

Le FN, lui, mise beaucoup sur ce canton avec la participation du secrétaire général du FN 76, Jacques Gaillard, également conseiller municipal à Petit-Quevilly. Il part avec une autre conseillère municipale, Claire Jeannin. Aux dernières municipales, Jacques Gaillard avait obtenu 33,83% des voix.

Gauche et droite divisées

Si ces deux formations partent favorites, quatre autres formations tentent leur chance. À gauche, le PS doit faire avec le Front de Gauche, dont le binôme est composé de Tiphaine Berthelot, adjointe à Petit-Quevilly et David Querret, conseiller municipal d’opposition à Sotteville et avec une liste divers gauche composée de Danièle Lecuyer, conseillère municipale à Sotteville et de Gilles Leseur.

À droite, la division devrait être fatale. L’union UMP-UDI, absente des dernières municipales à Petit-Quevilly, présente Corinne Goudemare et Yan Poirier. Cette alliance pâtit de la concurrence d’une liste dissidente menée par Christine Bourdaud’hui et Loïc Feray, du Mouvement Unitaire des Droites Indépendantes.

Pratique. Le canton rassemble la ville de Petit-Quevilly et une partie Nord-Ouest de Sotteville-lès-Rouen et compte 29 519 habitants ; les deux villes sont dirigées par la gauche.