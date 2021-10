Canton d'Ifs : terre de gauche dont rêve la droite

Lors des municipales de mars dernier, l’une des principales surprises dans le Calvados venait du changement de couleur politique à la mairie d’Ifs. L’UMP l’emportait sur une liste divers gauche. Cette fois, cinq listes sont enregistrées sur le canton de Ifs pour le premier tour des départementales 2015, qui se déroulera le 22 mars prochain. Et le conseiller général Raymond Slama (PS), âgé de 71 ans, ne se représentera pas. Il compte sur le conseiller sortant de Caen 7, Bertrand Havard (PS), par ailleurs maire-adjoint à Mondeville et qui fera équipe avec une maire-adjointe de Giberville, Édith Guillot. Le canton d’Ifs intègre une partie des anciens canton de Caen 7 et Caen 10, ainsi que la commune de Giberville, composante jusqu’à présent du canton de Troarn.

Les Verts avec le PCF

Et c’est justement de Giberville que vient un binôme inédit, avec une alliance Parti Communiste / Europe écologie les Verts : le maire Gérard Leneveu et la conseillère municipale à Ifs, Noëlle Le Maulf.

En marge, une liste de communistes avec en tête Fabrice Adam et Jocelyne Le Magoéro tenteront de se frayer un chemin, alors que l’union de la droite sera menée par Jérôme Hommais et Aminthe Renouf. Là aussi une candidature Front national existe avec Marc Caldironi et Michèle Fontaine.



En bref : le canton compte 30 844 habitants sur quatre communes et 26,6 km2 : Cormelles-le-Royal, Giberville, Ifs, Mondeville



Les candidats :

- Communistes : Fabrice Adam (45 ans, agent technique) et Jocelyne Le Magoéro (63 ans, retraité salarié privé).

- Divers gauche : Noëlle Le Maulf (56 ans, directeur d'école) et Gérard Leneveu (62 ans, maire de Giberville et retraité des entreprises publiques).

- Front national : Marc Caldironi (60 ans, entrepreneur en bâtiments) et Michèle Fontaine (42 ans, fonctionnaire de catégorie B).

- Parti socialiste : Edithe Guillot (59 ans, maire adjoint à Giberville) et Bertrand Havard (55 ans, conseiller général sortant).

- Union de la droite : Jérôme Hommais (33 ans, fonctionnaire de catégorie C) et Aminthe Renouf (28 ans, pharmacien)