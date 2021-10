Madrid (AFP). F1: Alonso forfait au GP d'Australie, Magnussen aligné

Le pilote espagnol Fernando Alonso, accidenté fin février lors d'une séance d'essais, manquera par précaution le Grand Prix d'ouverture de la saison en Australie mi-mars, a annoncé mardi son écurie McLaren, qui alignera à sa place le Danois Kevin Magnussen. "Les médecins () lui ont recommandé de ne pas s'aligner lors du prochain Grand Prix d'Australie des 13, 14 et 15 mars. Fernando a compris et accepté cet avis et les deux McLaren-Honda seront donc pilotées en Australie par son partenaire Jenson Button et le pilote d'essai Kevin Magnussen", a fait savoir l'écurie dans un communiqué.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire