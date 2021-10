Paris (AFP). Départementales: le FN devance l'UMP, le PS distancé, selon un sondage

Le Front national arriverait largement en tête du premier tour des départementales avec 33% des intentions de vote, devant l'UMP/UDI (27%) et le PS (19%), selon un sondage Odoxa pour Le Parisien/Aujourd'hui en France de lundi. Selon cette enquête d'opinion, le vote frontiste progresserait de sept points par rapport à un sondage précédent de janvier. L'UMP et son allié UDI seraient en recul de trois points et le PS et ses alliés d'un point. Le Front de gauche totaliserait 9% (-1), Europe Ecologie-Les Verts 4% (-3) et l'extrême gauche 2% (+1). Les autres forces politiques (dont le Modem) se partageraient 6% des intentions de vote. Sondage Odoxa réalisé les 26 et 27 févier auprès d'un échantillon de 807 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus inscrite sur les listes électorales (méthode des quotas). Selon un autre sondage publié dimanche par l'Ifop pour le JDD, le FN et l'UMP associée à l'UDI arriveraient à égalité aux élections des 22 et 29 mars avec 29% des voix au premier tour devant le PS 23%.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire