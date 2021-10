Monaco (AFP). Ligue 1: Martial titulaire à Monaco, le PSG sans surprise

L'attaquant de Monaco, Anthony Martial, a été préféré au Bulgare Dimitar Berbatov par Leonardo Jardim pour affronter le Paris SG dimanche (21h00) en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Par rapport à l'équipe qui s'est imposée mercredi à Londres contre Arsenal (3-1), Jardim a intégré Layvin Kurzawa et Yannick Ferreira Carrasco, touchés à Nice lors de la journée précédente et insuffisamment rétablis pour la rencontre de Ligue des champions. Le jeune Portugais Bernardo Silva intègre également l'équipe, tout comme Jérémy Toulalan, suspendu en Angleterre et qui devrait débuter en défense centrale. Jardim a conservé Anthony Martial, ce qui propulse Dimitar Berbatov sur le banc. Aymen Abdennour (suspendu), Elderson Echiejile et Nabil Dirar (remplaçants) font les frais de cette réorganisation. Le jeune Almany Touré, auteur d'une belle prestation à l'Emirates Stadium, est de nouveau titularisé. Côté Parisien, l'équipe est sans surprise. Maxwell et Gregory Wan der Wiel sont titulaires sur les ailes de la défense, David Luiz devrait débuter au milieu du terrain. En l'absence de Zlatan Ibrahimovic, (suspendu), l'attaque est composée du trio Pastore-Cavani-Lavezzi. Les équipes: Monaco: Subasic - Al. Touré, Wallace, Toulalan (cap.), Kurzawa - Moutinho, Fabinho, Kondogbia - Silva, Martial, Ferreira Carrasco Entraîneur: Leonardo Jardim Paris SG: Sirigu - Van der Wiel, Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell - Verratti, David Luiz, Matuidi - Lavezzi, Cavani, Pastore Entraîneur: Laurent Blanc

