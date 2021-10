L’EM Normandie : modernité et ouverture sur le monde

Fier du renouvellement de son accréditation EPAS pour 5 ans (le maximum possible), Jean-Guy Bernard annonce aussi une nouvelle accréditation pour son école : l’AACSB, Advancing Quality Management Education Worldwide, une accréditation prestigieuse que seul 3% des écoles de commerce dans le monde ont obtenu. L’école est de plus dans l’attente de son renouvellement de Grade de Master, un dossier “bien parti pour être validé“ nous confie le directeur de l’école.

La technologie au cœur de la formation

Avec le lancement de la SmartEcole® en 2013, l’EM Normandie est précurseur des systèmes de formation s’appuyant sur le numérique. L’école ne veut pas remplacer le corps enseignant comme beaucoup seraient menés à le croire, mais lui donner plus d’outils pour une meilleure approche pédagogique ! L’école affirme que ce type de formation apporte de nombreux avantages : meilleure mémorisation des cours, plus d’intérêt et d’implication de la part des étudiants, etc. De plus, les étudiants peuvent retrouver sur leur tablette, fournie par l’école, leurs cours partout où ils se trouvent. “Aujourd’hui 90% des cours et 25% des contrôles continus sont sur l’intranet, directement accessible depuis les tablettes“.

L’école au centre du monde

L’école se concentre énormément sur les échanges avec le reste du monde, grâce à ces reconnaissances prestigieuses, elle peut réaliser des échanges avec d’autres grandes écoles et universités du monde. Un pôle relation internationale d’une importance capitale pour le directeur : préparation au choc culturel, aide au logement, correspondance entre les pays, tout est fait pour faciliter l’échange des étudiants. Un échange grandement aidé grâce à la technologie, là encore très présente. Outre les échanges avec les autres pays, l’EM Normandie a voulu créer un lien entre ces différents campus, un lien créé grâce à la fameuse SmartEcole® qui permet d’installer une interactivité entre les sites, et une sorte de compétition entre étudiants et campus.

Prochainement, l’école souhaite agrandir son campus du Havre, voire ci nécessaire déménager pour avoir plus de place et accueillir de nouveaux élèves, notamment grâce au “dispositif pour les meilleurs bachelier“ mis en place pour la gouvernement que l’EM Normandie a rejoint cette année. Un dispositif qui permet aux meilleurs bacheliers de différents lycées d’intégrer un cursus sélectif même si la place leur a été refusée sur APB.