Copenhague (AFP). Attentats de Copenhague: la police a arrêté un complice présumé

La police de Copenhague a annoncé vendredi avoir arrêté un nouveau complice présumé de l'auteur des attaques dans la capitale danoise qui ont fait deux morts et cinq blessés les 14 et 15 février. "Aujourd'hui (vendredi), la police de Copenhague a arrêté un jeune homme (), soupçonné de complicité dans les actions de l'assaillant les 14 et 15 février", a indiqué la police dans un communiqué, c'est la troisième arrestation pour complicité dans le cadre de l'enquête, deux hommes de 19 et 22 ans étant en détention depuis le 16 février.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire