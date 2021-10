Olympisme : Alain Bernard en Normandie !

Alain BERNARD est un monument du sport français, et par la taille (2.01m) et par le palmarès surtout ! Le nageur quadruple médaillé olympique, double champion olympique, champion du monde, multi-titré européen et français et retiré au haut niveau depuis 2013 était en visite à Saint-Lô hier pour d'abord tenir une conférence dans les locaux de Saint-Lô Agglo avant d'aller à la rencontre des jeunes au Centre Aquatique pour les 10 ans de la structure qui a accueilli 2.2 millions de pratiquants...

Retrouvez également la réaction de Jean-Pierre LOUISE, président d'un CDOS Manche à l'initiative de cette venue avec St-Lô Agglo et Gilles Quinquenel. Un président de Comité Olympique qui en profité pour faire l'état des lieux des structures dans la Manche, état des lieux peu reluisants.

Après Saint-Lô hier, Alain Bernard est à Caen aujourd'hui pour rencontrer les jeunes nageurs du CN Caen.