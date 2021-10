Sortir dans la Manche : jeudi 26 février

Dans le cadre de la saison Villes en Scène avec le Conseil Général de la Manche, la commune de Portbail vous propose le ballet théâtral MOI, CORINNE DADAT par le Collectif ZIRLIB, c'est l'histoire d'une femme de ménage et d'une danseuse. Rendez-vous ce vendredi dans la salle Omnisports de Portbail. Le même spectacle est à voir ce samedi à Condé-sur-Vire, salle Condé Espace à 20h30.



A partir de samedi et jusqu'au 8 mars prochain, le Festival Femmes dans la ville se tiendra à Cherbourg-Octeville pour la 16e édition. Cette édition est placée sous le signe des droits des femmes et de l'égalité homme/femme. Le programme complet est à retrouver sur femmesdanslaville.com



Tout ce week-end, se tient à la Glacerie le premier salon du jeu de construction dans la Manche. Au programme, des expositions Lego, Meccano mais aussi des ateliers Playmobil et bien d'autres. L'entrée est à 3€, c'est 2€ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 2 ans. Rendez-vous samedi et dimanche au complexe de la Saillanderie de 10h à 18h.