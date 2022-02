Buzz: Benoit Poelvoorde pour une Belgique au poil!

Vous le savez sûrement, depuis des mois la Belgique est sans gouvernement. Les affaires courantes sont gérées sans soucis mais cela pose un problème pour les questions de fond et cela agace tout particulièrement les belges en raison de l’image que cela donne de leur pays.

C’est pourquoi Benoit Poelvoorde et un de ses amis ont décidé de lancer le mouvement, “pour une Belgique au poil”. Ils ne se raseront plus jusqu’à ce que la Belgique ait un gouvernement. Voilà une action pacifique et rigolote regardez...