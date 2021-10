SIA 2015 : la Normandie à Paris !

Pendant toute la semaine, Tendance Ouest va vous faire vivre le Salon International de l'Agriculture 2015, de 12h à 12h30, en direct du stand de la Manche.

Pour la première fois, les cinq départements de la Normandie réunifiée sont rassemblés sous une même banière, "La Normandie régale le Monde".

Manche, Orne, Calvados, Seine-Maritime et Eure proposent ainsi aux visiteurs de découvrir les produits locaux, cidricoles, viandes, fromages, légumes... Sur le stand de la Manche, nos voisins anglo-normands de Jersey partageront leurs traditions avec chaque jour un Tea Time à 16h et un After Work à 18h.

Découvrez les premières images de l'espace Normandie ci-dessous.