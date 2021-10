J'ai testé pour vous... les cours de Langue des Signes

Mercredi 11 février, les cours ont ouvert leurs portes, et Angélique, la formatrice, a accueilli huit femmes munies de motivations éclectiques.

30h de formation

Pour le premier cours, un interprète est présent afin de faciliter la communication. Chacun se présente dans une ambiance conviviale. Puis arrive le moment où Angélique présente l'histoire des sourds. Chacun s'étonne que la langue des signes existe depuis la nuit des temps, alors que beaucoup se persuadaient qu'il s'agissait d'une œuvre de l'Abbé de l’Épée. Angélique raconte son histoire, déplore qu'il existe si peu d'écoles permettant d'accueillir les enfants sourds. "80% sont en échec scolaire", affirme-t-elle. Un chiffre alarmant.

Elle évoque ensuite les différences entre les entendants et les sourds, pas si nombreuses selon elle. "Finalement, on utilise la Langue des Signes chaque jour, ne serait-ce qu'en indiquant le chemin à quelqu'un". Ici, l'objectif sera donc d'apprendre les signes officiels. Et faire la démarche, c'est déjà bon signe !