Paris (AFP). Ouverture du vote à l'Assemblée sur la motion de censure

Les députés ont commencé jeudi, à 18H15, à voter sur la motion de censure déposée par l'UMP et l'UDI à la suite de l'engagement de responsabilité de Manuel Valls sur le projet de loi Macron. Durant ce scrutin, qui durera une demi-heure, seuls voteront, dans les salons attenant à l'hémicycle, les députés favorables à la censure qui, pour être adoptée, doit recueillir 289 voix, soit la majorité absolue des membres de l'Assemblée, ce qui est impossible compte tenu de sa composition. Défendant la motion déposée par son groupe et l'UDI, le patron des députés UMP Christian Jacob a appelé François Hollande à "renvoyer les députés devant leurs électeurs" pour voir "ce que réellement vous pesez dans le pays". "Vous êtes à la merci de votre majorité", "ce n'est plus vous qui pilotez", a lancé M. Jacob à Manuel Valls après le recours mardi à l'article 49-3 de la Constitution pour faire passer le projet de loi Macron sans vote. Les cinq autres chefs de groupe politique se sont exprimés dans la foulée avant la réponse du Premier ministre et le vote de la motion de censure. Si elle était votée, cela entraînerait la chute du gouvernement. Un scénario inenvisageable car le cumul des voix de l'UMP, de l'UDI, d'une partie du Front de gauche et des deux FN est loin d'atteindre la majorité absolue. Écologistes et "frondeurs" PS, qui s'apprêtaient en grande partie à voter contre le projet de loi Macron mardi, ont en effet exclu de voter la censure. En outre, ne votent que les députés favorables à la motion de censure. Ce qui explique que les bancs de la gauche soient dégarnis ce jeudi après-midi. Le soutien du Front de gauche à une motion de censure de droite a aussi provoqué des remous internes. Quatre des dix députés Front de gauche, ainsi que leurs cinq alliés d'outremer, ne voteront pas la motion. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas député, a pour sa part affirmé qu'il aurait, lui, proposé "aux frondeurs et aux écologistes une motion de gauche". Mais une telle motion était "impossible", selon le chef de file des députés FG, André Chassaigne, car elle n'aurait pas obtenu les 58 signatures requises, soit 1/10e des députés. - 'Pas de majorité alternative' - Dès lors, François Hollande a pu assurer mercredi lors du conseil des ministres que le rejet de la motion de censure montrerait qu'il n'y avait "pas de majorité alternative". Le président a justifié le recours au 49-3 par la nécessité de ne "pas prendre de risques" sur le vote d'un texte qui donne "un coup de jeune à notre économie" et qui est présenté à la Commission européenne comme un gage de la volonté réformatrice de l'exécutif pour obtenir en échange davantage de délais pour réduire les déficits. Devant les députés jeudi, le Premier ministre devrait ainsi réaffirmer pendant un discours d'une vingtaine de minutes "la détermination à poursuivre les réformes", selon son entourage. Si le rejet de la motion de censure marquera la fin d'une folle semaine à l'Assemblée, l'épisode laissera des traces. Manuel Valls ne pourra ainsi plus utiliser l'article 49-3 sur un autre texte que la loi Macron d'ici la fin de la session ordinaire en juin. Même si, de fait, il n'y a plus de texte économique clivant pour la majorité attendu pendant cette session hormis la nouvelle lecture sur le projet de loi Macron en mai/juin après son passage au Sénat en avril. "Pour votre gouvernement, c?est au mieux le début de l?immobilisme, au pire le début de la fin", a estimé M. Jacob. Quant au climat au sein du PS, il est des plus houleux. "Ceux qui, dans la majorité, mènent l'opposition au gouvernement, je dis clairement qu'ils ne peuvent pas rester au groupe socialiste, et même qu'ils ne peuvent pas rester au Parti socialiste", a lancé le député PS Christophe Caresche. Une opinion que ne partage pas le président de l'Assemblée, Claude Bartolone, pour qui leur départ n'est "pas souhaitable". Les députés PS se retrouvent en revanche sur l'impact négatif de cette semaine auprès de leur électorat à un mois des élections départementales. "Le 22 mars, dans les urnes, les Français vous censureront", a prédit M. Jacob.

