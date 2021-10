Artemivsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: les soldats épuisés mais soulagés se retirent de Debaltseve

Les premiers soldats sont arrivés à Artemivsk en fin de matinée, les traits tirés par plusieurs jours de combats. Par petits groupes, entassés sur des dizaines de blindés, ils ont réussi à s'échapper du piège de Debaltseve, où ils étaient menacés d'encerclement. Entre les deux villes, 35 kilomètres que certains ont dû parcourir à pied. Les premiers arrivent aux environs de midi, épuisés, parfois affamés au point que certains se précipitent dans les magasins d'alimentation d'Artemivsk. "On aurait dû se retirer bien plus tôt!", dit amèrement un soldat à l'AFP. D'autres font encore bonne figure en criant "Gloire à l'Ukraine!". Des habitants locaux leur répondent en les saluant de la main. Dès que la retraite des soldats de Debaltseve a été rendue publique, le président ukrainien Petro Porochenko, en uniforme militaire, a tenu à rassurer sa population. L'évacuation avait été "planifiée et organisée" sur ses ordres la veille, affirme-t-il depuis l'aéroport de Kiev, juste avant de s'envoler pour l'Est de l'Ukraine. Sans pour autant convaincre tout le monde : "On n'a entendu aucun ordre. On s'est seulement rendu compte qu'il y avait une retraite quand les blindés ont commencé à partir", rétorque un militaire qui refuse de donner son nom ou le nombre de son unité militaire. Arrivé à Artemivsk, le président Porochenko salue ses soldats et leur serre la main, sous le soleil d'hiver. "Nous défendons notre terre et je remercie chacun de vous pour votre vaillance et votre héroïsme", dit-il. Mais la perte de Debaltseve est un nouveau coup dur pour Kiev. A mi-chemin des "capitales" séparatistes de Donetsk et de Lougansk, cette ville de 25.000 habitants à l'origine, moins de 5.000 maintenant, est un noeud ferroviaire important de l'est de l'Ukraine. Raison pour laquelle les combattants séparatistes en avaient fait un objectif militaire de premier plan, au point de ne même pas faire semblant de respecter le cessez-le-feu censé être entré en vigueur dimanche. - Une rangée de cercueils - Selon des informations préliminaires, "sur 2.000 soldats, nous n'avons que 30 blessés" dans cette retraite, avait ajouté le président ukrainien. Mais devant la morgue de la ville, un petit bâtiment en briques, sept cercueils en bois sont rangés à même le sol. L'un après l'autre, les soldats chargent à bord des corps emballés dans des housses mortuaires noires. "Aujourd'hui, 13 corps de soldats nous ont été acheminés", dit à l'AFP le directeur de l'établissement Rouslan Fedoniouk, alors que certains médias évoquent une quarantaine de morts. Des soldats ukrainiens ont aussi été faits prisonniers, même si leur nombre exact n'a pas été dévoilé. A un point de contrôle situé à quelques kilomètres à l'ouest de Debaltseve un commandant rebelle affirme que les prisonniers ont été emmenés à Lougansk, l'un des deux fiefs séparatistes. A 13H00 GMT, tandis que les tirs d'artillerie faisaient trembler la terre du minuscule lieu-dit de Kondrativka, un commandant rebelle répondant au nom de guerre d'Auguste affirmait que 90% de Debaltseve était sous le contrôle rebelle. "Il y a une grosse résistance d'un bataillon de la garde nationale ukrainienne", a-t-il précisé. Des troupes ukrainiennes ont fait une nouvelle incursion dans Debaltseve pour y sortir les derniers soldats bloqués dans la ville, affirment des rebelles. Deux heures plus tard, le canon s'arrêtera subitement, laissant la campagne dans le silence. Plusieurs véhicules de transport de troupes quittent alors la zone de Debaltseve, semblant se retirer de la ligne de front tandis que d'autres transportent les blessés vers l'hôpital de Gorlivka, une quinzaine de kilomètres à l'ouest. A Vougleguirsk, dont la prise il y a deux semaines avait été la première étape de l'encerclement de Debaltseve, il ne reste que des ruines et très peu d'habitants. Svetlana Petrovna n'a pas bougé de sa ville, alors que son mari et leur fils combattent pour les rebelles. "Les pourparlers avec la France et l'Allemagne ne servent à rien", estime-t-elle, en référence aux négociations de paix avec la médiation de Paris et Berlin. "Il faut gagner la guerre et c'est tout!", lance-t-elle au milieu des ruines.

