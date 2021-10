Patrick Plossard élu président de l'USH de Haute-Normandie

Patrick Plossard, actuel directeur général délégué de Siloge (société immobilière du logement de l'Eure), a été élu ce mercredi 18 février président de l'Union Sociale pour l'Habitat de Haute-Normandie. Patrick Plossard succède à ce poste à Alain Caron.

«Face aux enjeux importants, économiques, sociétaux, je souhaite faire valoir notre expertise professionnelle. Notre force est tant économique (nous employons 3 300 salariés, nous investissons 430 millions chaque année dans l‘économie régionale) que sociale (nous logeons un Haut-Normand sur cinq). Nous sommes de vrais acteurs au service des territoires. Notre positionnement sera tant opérationnel que stratégique. Devant un paysage institutionnel nouveau, avec la grande Normandie qui se dessine et la métropole et agglomérations qui s’affirment, nous comptons être un interlocuteur présent et innovant», a indiqué le nouveau président de l'USH de Haute-Normandie.