Sortir dans le Calvados : mercredi 18 février

Dans les salles obscures découvrez « Bis », le nouveau film avec Kad Merad et Frank Dubosc.

Ils campent le rôle d'Éric et Patrice, amis depuis le lycée sauf qu'au fil des années, chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien rangée. Tout bascule lorsqu'ils se retrouvent rétrogradés en 1986...

Allez aussi vous plonger au coeur du Bocage Normand, entre Caen et Vire au zoo de Jurques qui vous accueille pour une journée en famille en Normandie !

Partez à la rencontre de plus de 650 animaux sauvages dont l'exceptionnel lion blanc... La Girafe du Niger, le panda roux de Chine, le tigre de Sibérie et pleins d'autres animaux du monde !

Dépaysement garanti en sillonant les plaines africaines, sud américaines ou encore le village des reptiles...

C'est gratuit pour les – de 3 ans, entre 10 et 16 euros pour les enfants et les adultes.

Enfin préparez vos baskets vous participez à la sortie nocturne de trail running sur Omaha Beach. Vous suivez un parcours d'environ 14 kms suivi d'un dîner au club house et d'une projection privée.

C'est vendredi à partir de 19h30 ! une course à pied nocturne.