Bruxelles (AFP). Ukraine: nouvelles sanctions de l'UE contre deux vice-ministres russes de la Défense

L'Union européenne a publié lundi une nouvelle liste noire de personnes et entités sanctionnées pour leur implication dans le conflit en Ukraine, dans laquelle figurent deux vice-ministres russes de la Défense. Arkady Bakhin et Anatoly Antonov, respectivement premier vice-ministre et vice-ministre de la Défense, ont été inscrits sur cette liste car ils contribuent "à soutenir le déploiement de troupes russes en Ukraine", selon les motifs publiés au Journal officiel de l'UE.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire