Fusillade à Copenhague : Nicolas Rouly soutient François Zimeray, ancien élu seinomarin

François Zimeray est connu des Seinomarins : il a été maire du Petit-Quevilly de 1989 à 2001, président de l'agglomération et conseiller général. Heureusement sain et sauf après l'attaque armée, l'ambassaceur de 53 ans a reçu le soutien de Nicolas Rouly qui s'est également adressé aux Danois : "J'adresse mes pensées émues et solidaires au peuple danois. Je souhaite également exprimer mon soutien à François Zimeray, épris de justice et de liberté, ami auquel je dois ma vocation d'avocat. Je salue son courage et son engagement constant au service des droits de l'homme."

Le centre culturel visé par une attaque armée abritait un débat sur la liberté d'expression.