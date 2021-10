PSG-CAEN (2-2) : fin miraculeuse pour les Caennais

Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Caennais étaient logiquement menés à la mi-temps 2-0, sur des buts d'Ibrahimovic et de Lavezzi. Le début de la seconde période repartait sur les mêmes bases avec des Parisiens toujours aux manettes. Mais avec trois joueurs déjà remplacés du côté de l'équipe de la capitale, Laurent Blanc ne pouvait plus effectuer de changement pour remplacer Serge Aurier (72e) et Lucas (78e), tous deux blessés.

Les Caennais à 11 contre 9 avaient alors un gros coup à jouer. Emiliano Sala tout d'abord réduisit la marque à deux minutes de la fin du temps réglementaire, avant qu'Hervé Bazile ne place un maître coup-franc dans la lucarne de Sirigu pour l'égalisation (2-2, 90e+2). Inespéré.