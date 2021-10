L'individu, un Ornais de 59 ans, a été appréhendé sur la RD 562, à hauteur de la commune de Fontenay-le-Marmion. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire.

Une heure plus tard environ, un automobiliste ornais de 22 a lui aussi été intercepté au même endroit et à la même vitesse. Lui, titulaire d'un permis probatoire, n'aurait pas du rouler à plus de 100 km/h. Son permis lui a aussi été immédiatement retiré.