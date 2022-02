Yannick Noah présente un duo avec ASA

Ce duo a été enregistré en partie en français et en partie en anglais avec la chanteuse ASA qui a été découverte avec le titre "Fire on the mountain" que vous pouvez entendre régulièrement sur Tendance Ouest.

La mélodie de ce titre se rapproche des premières compositions de Yannick Noah comme Les Lionnes ou La voix des sages. C'est à dire une mélodie douce avec de nombreuses sonorités africaines.

Rappelons que l'album Frontières de Yannick Noah est un véritable succès avec plus de 400 000 exemplaires vendus dans l'hexagone. Les deux premiers extraits ont eux aussi été des succès (Angela et ça me regarde).

Yannick Noah poursuit dans le même temps sa tournée avec 2 dates à Rennes les 22 et 23 janvier et à Caen les 24 et 25 mai prochain. La billeterie est ouverte pour ces deux dates.