Sortir dans l'Orne : jeudi 12 février

Pendant ces vacances scolaires, des animations sont proposées pour les enfants. Aujourd'hui, à Contilly, les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination en réalisant un objet de leur choix en papier mâché. Il faut avoir plus de 6 ans, c'est 5€ par enfant. C'est ce jeudi à 14h. Plus d'informations auprès de l'Office de tourisme de Mamers.



Samedi, à l'occasion du festival Tout Feu Tout Flamme, le Moulin de Gémages vous propose une soirée spéciale autour du four à pain et de l'âtre. Participation à la préparation du repas cuit au four à pain et dîner complet au coin de la cheminée, avec hébergement en chambre 4 épis, Gîte de France (petit déjeuner compris). Réservation obligatoire. Plus d'infos sur www.cc-valdhuisne.fr



Tout ce week-end, c'est la 3ème édition de la compétition ABC of Flatland à Alençon. C'est un contest de BMX dont les participants viennent du monde entier. Rendez-vous samedi et dimanche à la Hall au blé d'Alençon. L'entrée est gratuite.