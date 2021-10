Sortir dans le Calvados : jeudi 12 février

Opéramania au Zénith de Caen c'est demain soir. Les plus célèbres Opéras et les ballets classiques les plus représentés au monde accompagnés d'un orchestre seront réunis sur scène. Carmen de Bizet ou La Bohème de Puccini pour la musique et Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski ou la Belle au Bois Dormant et Casse Noisette pour la danse. C'est ce vendredi à 20h30.



Samedi, à l'occasion de la St Valentin, le Casino Joa de Saint-Aubin-sur-Mer vous propose une soirée sous le signe de l'amour. Une rose pour les dames et quelques notes de piano autour d'un repas. C'est 39€ boissons comprises. Plus d'infos sur www.joa-casino.com



Tendance Ouest et Papillons de Nuit proposent à un groupe normand de se produire sur la scène du Festival. Vous êtes un groupe ou un artiste normand et vous souhaitez partager l'affiche aux côtés de Christine & The Queens, Placebo ou encore Selah Sue ? Participez au Tremplin P2N. Les finalistes seront ensuite soumis aux votes du public, retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com et papillonsdenuit.com