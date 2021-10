La Tour Eiffel, reine des selfies sur Instagram

Le monument français arrive en tête des toiles de fond d'autoportraits postés sur Instagram, à en croire une étude menée par le site de voyages AttractionTix.com - avec 10.700 clichés, pour être précis.

La Dame de Fer est suivie de Disney World en Floride, qui comptabilise 9.870 selfies, et de la tour la plus haute du monde, Burj Khalifa à Dubai, et ses 8.860 autoportraits.

Les selfies, ces photos de soi prises à bout de bras, sont devenus un véritable phénomène culturel, il existe désormais des bras à selfies et le terme a même fait son entrée dans le dictionnaire.

Voici les dix lieux les plus vus sur les selfies d'Instagram:

1. La Tour Eiffel, Paris (10.700 clichés)

2. Disney World, Floride (9.870)

3. Burj Khalifa, Dubai (8.860)

4. Big Ben, Londres (8.780)

5. Empire State Building, New York (8.430)

6. Sagrada Familia, Barcelone (4.970)

7. Disneyland Paris (4.740)

8. Le Colisée de Rome (4.670)

9. Top of the Rock, New York (4.290)

10. Le pont de Londres (3.820)