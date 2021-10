Sortir dans l'Orne : mercredi 11 février

Jusqu'au 15 février, la fête foraine de la Chandeleur se tient sur la place du Hertré à Alençon. Profitez de plus de 80 attractions pour petits et grands avec quelques nouveautés. Tarif réduit tous les mercredis. Remportez dés maintenant vos pass pour profiter des manèges gratuitement en composant le 02 33 05 32 30.



Aujourd'hui à Mamers, Françoise Auvray, céramiste potière, propose un atelier pour les enfants, il s'agit d'une initiation au travail de la terre par le modelage pour la création d'objets personnalisés. C'est pour les enfants dés 5 ans, rendez-vous ce mercredi à l'Espace culturel. Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme de Mamers.



Vendredi, c'est vendredi 13. Venez tenter votre chance au Casino de Bagnoles-de-l'Orne. Des animations spéciales vous seront proposées ainsi qu'un loto spécial vendredi 13. Plus d'infos sur www.casino-bagnolesdelorne.com