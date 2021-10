Le transporteur de colis MoryGlobal, qui emploie 2.200 salariés dans 50 agences en France, a été placé mardi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, avec une période d'observation de six mois. L'entreprise était née il y a un an sur les cendres de Mory Ducros au prix d'un plan de 2.800 suppressions de postes, présenté par le fonds Arcole industries, son propriétaire et également repreneur.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire