Basket: Le SPO Rouen s'impose face à Orléans

C’est donc un succès important que les Rouennais ont réussi à obtenir dans un match à suspense.

Le premier quart temps est remporté par les Rouennais avec un Daequan Cook déjà chaud à trois points (dont un stratosphérique à environ 10 mètres du panier) et qui culmine à 13 points déjà dans le premier quart temps (24-18).

Le match part sur des bases complètement folles avec un taux de réussite aux lancers proches de la perfection et si Orléans revient à 36-36 après 15min a cause notamment de plusieurs balles perdues, le SPO reprend légèrement l’avantage dans un match où les défenses sont absentes et où les trois points continuent de pleuvoir des deux cotés. A la pause, Rouen mène 57-51.

Apres la mi-temps, les deux équipes ont moins de réussite et vendangent beaucoup plus. Malgré un matelas d’avance d’une dizaine de points, les Rouennais encaissent un sévère 12-0 et ne marquent pas pendant plus de cinq minutes. Ils réussissent tout de même à conserver un léger avantage à la fin du 3e quart temps (71-65).

Lors de l’ultime quart temps, Orléans revient à un point (77-76) à moins de six minutes de la fin et parvient à passer devant pour la première fois à 2 min de la fin (83-84).

Les Orléanais ont dans les mains la balle de match mais c’était sans compter sur Cook qui intercepte et sur la contre attaque, c’est Alain Koffy qui marque à 12 secondes de la fin du match.

Sean May, l’ancien rouennais, récupère un dernier rebond offensif pour une dernière balle de match a 5,8 secondes mais ne marque pas, et la balle est rendue aux joueurs du Loiret sans succès. Koffy inscrira un dernier lancer franc pour sceller le score du match.

Cette victoire met fin à cinq défaites consécutives et permet aux Rouennais de remonter à la 13e place du classement.

Prochain match pour le SPO Rouen samedi 14 février à Nanterre.