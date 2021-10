Garou et Louis Bertignac de retour dans "The Voice"

Remplacés respectivement par Zazie et Mika, Garou et Louis Bertignac reviendront prochainement dans "The Voice", émission qu'ils ont quitté en 2013 et 2014. Selon le site de My TF1 News, les deux artistes ne reprendront pas leur place de coach dans les fauteuils rouges, mais viendront soutenir les apprentis chanteurs pour l'épreuve des battles.

Louis Bertignac conseillera ainsi trois talents de Zazie, nouvelle jurée de cette quatrième saison, qui reprendront une chanson de son ancien groupe Téléphone. Garou épaulera quant à lui Jennifer pour aider ses poulains sur une reprise de Joe Cocker.

Julien Doré et, plus surprenant, l'actrice Fanny Ardant rendront également visite aux chanteurs en herbe pendant leurs séances de répétitions pour les battles.

Les téléspectateurs peuvent suivre "The Voice" chaque samedi en prime time sur TF1. Pendant encore trois semaines, le télé-crochet poursuivra ses auditions à l'aveugle.