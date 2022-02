Quels sont les entrepreneurs normands de l'année 2011?

A l'image de Pascal Baisnée, cette année, il faudra compter sur lui et sur son entreprises Mobikytech spécialisée dans la mobilité urbaine. Le vélo pliable pourrait bien être le succès de 2011 pour le chef d'entreprise dont l'affaire est en plein expansion.

Autre nom qui pourrait être à la mode en 2011, celui de Jacques de Heer, tout fraîchement nommé PDG de chez Acome à Mortain, il pourrait surfer sur le succès de la fibre optique. Fleuron de l'économie numérique française, l'entreprise manchoise devrait encore connaître une hausse de son activité en 2011.

Jonathan Gallais, le créateur de la société P'tit chef Académy à Saint-Vigor le Grand près de Bayeux pourrait bien lui aussi faire parler de lui avec des projets de développement de son entreprise par le biais de la franchise. Celui qui vous propose de cuisiner comme un chef en restant chez vous pourrait bien être un des grands patrons de 2011.

Et puis le nom de Guy Dauphin pourrait lui aussi revenir très souvent. Plus connu sous le nom de GDE, l'entreprise est spécialisée dans la collecte, du traitement et du recyclage de déchets. La société dont le siège est situé à Rocquancourt près de Caen projette d'investir 15 millions d'euros pour développer son activité avec à la clé la création de 60 emplois dans la région en 2011.

Enfin, la reprise pourrait aussi être le mot d'ordre de 2011 chez PSA à Cormelles le Royal, chez Renault Trucks à Colombelles ou chez Chéreau à Avranches. Des entreprises qui avaient connu des graves difficultés au cours de cette dernière année mais qui le mot crise semble se transformer en un mauvais souvenir et qui devrait confirmer semble t-il leur rebond en 2011.