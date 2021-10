Rouen : Deux SDF auteurs de 16 cambriolages interpellés

En 2014, un jeune couple (les deux sont âgés de 18 ans) commence à commettre des vols par effraction après avoir été mis à la porte par leurs parents. Entre le 12 juillet et novembre de la même année, 15 vols par effractions et deux vols de voiture sont commis à Canteleu, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen et Rouen.

A chaque fois, les cambriolages sont faits dans des locaux d'associations ou au centre hospitalier Charles Nicolle de Rouen. Des ordinateurs, imprimantes et clés USB y sont généralement dérobés : des objets que l'on peut revendre sous le manteau. Parfois, les deux suspects mangent et dorment dans ces mêmes locaux.

Des empreintes ADN révélatrices

La Sûreté Départementale, via le Groupe d'Enquête Criminalistique, relève des mois durant tous les indices pour remonter jusqu'aux deux voleurs. Des empreintes digitales et ADN relevées sur différents lieux montrent qu'il s'agit des deux mêmes individus à chaque fois.

Un dernier indice va permettre aux policiers de les identifier formellement : l'un des deux véhicules volés à l'association la Clé, est retrouvé courant octobre sur le parking du magasin Leader Price à Canteleu. Les caméras de vidéosurveillance permettent d'identifier ses occupants.

15 000 € de préjudice

Problème pour les enquêteurs : difficile de retrouver la trace de sans-domicile-fixe. Des réquisitions sont lancées dans les hôtels susceptibles de les avoir accueillis. Une initiative qui porte ses fruits: ils sont interpellés le mardi 3 février au matin dans un hôtel rue d'Amiens à Rouen. Un hôtel où ils avaient été placés par le 115.

Le préjudice total est estimé entre 10 000 et 15 000 €, voire plus. Ils passeront en comparution immédiate vendredi 6 février.