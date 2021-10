Sortir dans l'Orne : jeudi 5 février

Ce soir, c'est le 14e Trophées Associatifs Condéens à Condé-sur-Noireau. C'est une soirée ouverte à tous, l'animation musicale sera assurée par un Jazz Band. Sur place il y aura des démonstrations de judo, de tennis de table et de théâtre. Venez nombreux ce jeudi soir dés 20h45, salle du Royal à Condé-sur-Noireau.



Si vous êtes amateurs de jeux, l'association Les amis des jeux vous donne rendez-vous demain soir à la Ferté Macé pour jouer, mettre en place des clubs et préparer les jeux pour le printemps. Rendez-vous ce vendredi à la Maison Bobot, rue du Collège de 19h à 22h.



La CCI Flers-Argentan / Ouest Normandie participe aux Web Trophées 2015 afin de récompenser les meilleurs sites normands dans différentes catégories. Les entreprises ont jusqu'au 14 février pour s'inscrire et tenter de repartir avec l'un des nombreux prix.