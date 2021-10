Sortie cinéma : La nuit au musée

Il y a là le président Teddy Roosevelt, Attila, Octavius, Jedediah, le pharaon Ahkmenrah et beaucoup d’autres. Mais quelque chose ne tourne pas rond, et la fête dégénère, car les personnages de cire semblent devenus fous.

Très vite, Larry découvre que le problème vient d’une tablette égyptienne qui s’oxyde rapidement et provoque ces dysfonctionnements. Pour régler le problème, Larry n’a qu’une solution : partir pour Londres avec ses amis, afin de retrouver les parents d’Ahkmenrah qui détiennent le secret de la tablette.



Pour ce 3e (et ultime) épisode de cette populaire série, Shawn Levy a envoyé ses personnages de cire à Londres, au musée d’histoire naturelle. Une manière de mettre en scène de nouveaux personnages, comme Lancelot. On retrouve ce qui faisait la magie des précédents films, avec ces personnages historiques qui s’animent, cette histoire délirante et ces effets spéciaux réussis. En particulier, le squelette de dinosaure qui bouge et se comporte comme un gros chien. Quant au fond, il traite du problème de la paternité avec une certaine justesse.

Pourtant, si le spectacle est réussi, il est un peu décevant, car, contrairement aux précédents films, il est rarement drôle. Une réserve qui ne risque pas de gêner les enfants, auxquels le film est plus particulièrement destiné.