Cherbourg, Last Moon en showcase pour la sortie de leur premier EP

Last Moon, groupe talent de la scène régionale est en showcase ce jeudi 5 février à l'Espace Culturel Buisson Tourlaville pour présenter son premier EP avec le circuit.

L'expérience Last Moon débute en mai 2013 à Cherbourg à l'initiative de quatre personnalités venues d'horizons différents. Loin de renier ses influences diverses et variées (Radiohead, Tool, PJ Harvey, Portishead, Pink Floyd), le quatuor s'en émancipe et défend une musique lunaire aux mélodies envoûtantes mais résolument rock.

Leur première démo pressée à 500 exemplaires, permettra au groupe de pouvoir démarcher les professionnels des musiques actuelles. À cette occasion, vous pourrez découvrir quelques titres de cette démo en live et échanger avec le groupe lors d’un showcase, le jeudi 5 février à 19H00, à l’espace culturel Buisson (entrée gratuite).