Athènes (AFP). La Grèce part compter ses alliés en Europe mais poursuit un dialogue de sourds avec Berlin

Le gouvernement grec entamera dès samedi à Paris une tournée européenne pour compter ses alliés dans son offensive anti-austérité, mais avec Berlin, le dialogue de sourds se poursuit. Le ministre des Finances Yanis Varoufakis se rendra dès samedi à Paris, a annoncé son ministère, avançant ainsi un voyage prévu initialement lundi et ponctué de rencontres avec son homologue Michel Sapin et le ministre de l'Economie Emmanuel Macron. M. Sapin a déjà dit son intention de jouer les "traits d'union" entre la Grèce et les tenants de la rigueur budgétaire en Europe, Allemagne en tête. L'Allemagne justement s'est rappelée au bon souvenir d'Athènes samedi. La chancelière Angela Merkel a déclaré au quotidien Hamburger Abendblatt qu'il n'y aurait pas "de nouvel effacement de la dette", l'une des promesses emblématiques du nouveau Premier ministre Alexis Tsipras. Et derrière elle 76% des Allemands se prononcent contre un tel effacement, selon un sondage paru vendredi. Faisant le point vendredi soir avec ses ministres, Alexis Tsipras, le Premier ministre issu du parti de gauche radicale Syriza, leur a fait savoir qu'il ne dévierait pas de ses grandes promesses électorales: restructurer la dette, et s'affranchir de la tutelle de la troïka. Cette commission d'experts représentant la BCE, l'Union européenne et le FMI, chargée d'évaluer les réformes et de valider les versements successifs d'argent, est devenue pour les Grecs le symbole du chantage à l'austérité et de l'aggravation de leurs conditions de vie ces dernière années. - "Je vais être original, en tenant mes promesses" - Par référence au gouvernement précédent, M. Tsipras a déclaré à ses ministres: "j'ai l'intention d'être original et de tenir mes promesses" de campagne, selon des propos rapportés par une source gouvernementale à l'agence ANA. Plus tôt, M. Varoufakis avait enfoncé le clou au cours d'une conférence de presse avec le patron des ministres des Finances de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem. La Grèce n'a plus "l'intention de collaborer" avec ce qu'il a appelé "une délégation tripartite, anti-européenne, construite sur une base branlante", la troïka, a-t-il asséné devant un patron de l'Eurogroupe blême, qui lui a à peine serré la main à l'issue de la conférence. Dans une interview accordée peu après à la BBC, M. Varoufakis a une nouvelle fois critiqué les efforts demandés au pays en échange d'une aide internationale totale de 240 milliards d'euros, accordée en 2010 et en grande partie déjà perçue: "La Grèce ne s'est pas réformée ces cinq dernières années, elle s'est déformée". Le ton est donné avant la tournée qui doit emmener le ministre des Finances à Paris donc, mais aussi Rome, considérée comme un allié possible contre l'orthodoxie budgétaire. Initialement, il devait aussi passer par Londres dimanche. M. Tsipras commencera lui par Chypre dimanche, île divisée entre la Grèce et la Turquie. Il ira ensuite à Rome mardi, et à Paris mercredi. Ce plan de vol illustre la volonté du gouvernement de M. Tsipras de compter ses soutiens. Nul doute qu'il suivra aussi la manifestation annoncée samedi à Madrid du parti antilibéral Podemos, allié de Syriza. Mais avec son principal contradicteur, l?Allemagne, le gouvernement grec devrait continuer son dialogue de sourds par voie de presse. - "Le cauchemar de l'Europe"? - "Si j?étais un homme politique grec responsable, je ne mènerais pas de débat sur un allègement de la dette", a assuré le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble dans un entretien à Die Welt samedi. Quant au magazine Der Spiegel, il affiche en couverture une photo du Premier ministre grec avec cette légende: "Le cauchemar de l'Europe". Berlin ne figure donc pas, ou pas pour le moment, dans les projets de visites grecs. Le Portugal, qui sort à peine lui aussi d'une cure d'austérité, s'est rangé derrière l'Allemagne. le Premier ministre Pedro Passos Coelho a lui aussi refusé toute "conférence qui serait proposée afin d'annuler ou de restructurer la dette en faisant appel à la solidarité des peuples européens". Les tensions diplomatiques ont gagné les marchés, qui redoutent de voir la Grèce se précipiter dans une impasse financière si la rupture avec la troïka entraîne, fin février, l'annulation du dernier versement prévu d'aide européenne, 7 milliards d'euros.

