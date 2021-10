Lumières des Cités, une aide pour les brillants bacheliers

Voilà un dispositif qui fait l'unanimité chez les étudiants. Comme le dit Ikram, lauréate cette année : "Cela va me permettre de payer mon permis, mais aussi c'est une vrai aide psychologique, les encadrants sont à l'écoute et toujours présents." De plus, c'est aussi une aide pour trouver des stages, des formations et des jobs étudiants.



Donner une autre image des lycéens venu des milieux modestes et isolés



En effet, au delà de la gratification personnelle et du prestige d'être nominé, c'est aussi une image d'excellence que transmettent ces étudiants. Yassine, 22 ans, explique : "Cette reconnaissance montre que des élèves venant des endroits dits difficiles peuvent réussir. Ils montrent aussi que les amalgames sont trop faciles, surtout dans le contexte actuel."



Un projet associatif et soutenu par l'Etat



Une opportunité pour ces étudiants permise par le Centre Régional d'Information Jeunesse (CRIJ). L'équipe du CRIJ a porté ce projet devant la Région il y a maintenant dix ans. Ce projet « Lumières des cités » a toujours fait consensus, malgré les changement politiques à la Région comme à la préfecture. Cette initiative fait donc clairement consensus.



Pratique. Pour toutes autres informations (dossiers, candidatures...) rendez-vous sur : www.lumièresdescites.com